Le magnifique travail du bois de trois générations de spécialistes des maisons bois : scies, ciseaux à bois, rabots, bouvets, mouchettes, vilebrequins, varlopes. Quelques deux mille outils et machines et une collection de cartes postales anciennes de Ploegsteert avant et après la Première Guerre mondiale.Uniquement sur rendez-vous et lors des festivités locales.Prix à l’appréciation du visiteur pour l’entretien du musée

Tout public Jeunes publics

rue de Messines, 79

7782 Plœgsteert

